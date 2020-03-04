Март 4th, 2020

США нанесли авиаудар по талибам в Афганистане. Они еще надеются сохранить перемирие с ними

Американская авиация в среду нанесла удар по силам движения Талибан в ответ на их нападение на афганские правительственные войска в провинции Гильменд, сообщил представитель командования.

Это случилось спустя несколько часов после заявления президента Дональда Трампа, что он провел «очень хороший разговор» с лидером талибов.

Комментариев от талибов, так же как и данных о потерях, не поступало.

В субботу в столице Катара Дохе США и Талибан заключили соглашение, призванное запустить мирный процесс в Афганистане. Вашингтон обязался в течение 14 месяцев вывести из страны свой 13-тысячный воинский контингент, а талибы — приступить к переговорам о политическом будущем Афганистана с признанным мировым сообществом правительством в Кабуле во главе с президентом Ашрафом Гани.

Что говорят США?

Нынешняя бомбардировка — первая за 11 дней, когда в Афганистане в преддверии подписания соглашения в Дохе вступил в силу так называемый «режим снижения уровня насилия».

Официальный представитель командования американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггетт написал в «Твиттере», что имел место «оборонительный удар» с целью сорвать атаку на блокпост афганских сил безопасности. США по-прежнему привержены миру, но не снимают с себя обязательства защищать своих афганских союзников, добавил он.

Полковник Лиггетт заявил, что Вашингтон и Кабул выполняют свою часть обязательств, а талибы, судя по всему, готовы разбрасываться появившимися возможностями.

По его словам, только во вторник талибы 43 раза предпринимали враждебные действия против правительственных контрольных постов в Гильменде.

«Мы призываем Талибан прекратить бессмысленные нападения и соблюдать свои обязательства. Мы показали, что готовы защитить наших партнеров, если потребуется», — написал он.

Первые трудности

Субботнее соглашение призвано вернуть мир в Афганистан после 18 с лишним лет вооруженного конфликта.

Но насилие почти сразу возобновилось. Талибан фактически вышел из частичного перемирия и вновь принялся нападать на правительственные силы.

Одним из главных препятствий для дальнейшего движения к миру стал обмен пленными.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption США обещают не бросать союзников на произвол судьбы. Американский морпех и афганский спецназовец во время совместного учения на авиабазе Шораб в провинции Гильменд

Согласно договоренности, пять тысяч пленных талибов и около тысячи правительственных военнослужащих должны быть обменяны по принципу «всех на всех» 10 марта и тогда же должны начаться переговоры между талибами и кабульскими властями.

Но президент Ашраф Гани в воскресенье заявил, что на такой обмен не согласен. Талибы в ответ сказали, что без обмена и политических переговоров не будет.

После сообщений о многочисленных стычках во вторник Дональд Трамп имел телефонную беседу с лидером Талибана муллой Абдулом Гани Барадаром о том, как не сорвать мирный процесс.

Американский президент ограничился заявлением, что это был «очень хороший разговор».

Талибы утверждают, что он якобы пообещал поручить госсекретарю Майку Помпео поговорить с Ашрафом Гани.

С 2001 по 2019 год США потеряли в Афганистане 2356 своих военнослужащих. Расходы на операцию и помощь Афганистану оцениваются в 822 млрд долларов.

Дональд Трамп давно обещал согражданам прекратить войну в Афганистане. В то же время министр обороны США Марк Эспер в субботу пообещал, что США оставляют за собой право выйти из соглашения, если что-то пойдет не так.