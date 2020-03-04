США готовы передать новейшее оружие Турции для защиты своих военных в Сирии

США готовы предоставить союзнику по Североатлантическому альянсу Турции боеприпасы для продолжающейся военной операции в Сирии, и параллельно передать гуманитарную помощь пострадавшим от боевых действий северо-западным регионам этой страны. Об этом заявил спецпредставитель США по региону Джеймс Джеффри, пишет Reuters.

Выступая перед журналистами в приграничной провинции Турции Хатай, он сказал, что США «обеспечат готовность американского оборудования для турецких военных» и «готовы предоставить… боеприпасы». По его словам, турецкие коллеги также «очень подчеркивали» необходимость гуманитарной помощи в регионе. Вчера США объявили, что направят туда такой помощи на $108 млн.

Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что Вашингтон рассматривает запрос Турции о системах ПВО Patriot. В 2019-м Турция закупила у РФ C-400, что привело к ухудшению отношений с США. По словам дипломата, Вашингтон рассматривает нынешний запрос насчет Patriot «в контексте покупки С-400″. В подробности не вдавался.