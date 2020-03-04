 
 
Март 4th, 2020

Сирийские повстанцы заблокировали работу российской авиабазы в Сирии

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Сирийские повстанцы ведут массивные артиллерийские обстрелы основной российской авиабазы в Сирии, сообщает пресс-служба МинОбороны РФ. По ее словам, атаки стали из спорадических ежедневными.

Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Асада отвести войска, усилила поддержку лояльных ей повстанцев и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Асада объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

С момента начала операции за 2 дня армия Асада потеряла убитыми около 2500 своих военнослужащих. Также погибли несколько десятков российских военных из ВЧК «Вагнер».

Tags: | Category: Новости, Россия ﻿
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