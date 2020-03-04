Март 4th, 2020

Самый гигантский дворец в мире проваливается в землю в год на 6 миллиметров (фото)



Самый гигантский дворец в мире , возведенный в Восточной Европе, проваливается в землю в год на 6 миллиметров. Однако инженеры пока не знают как остановить этот процесс, ведь его вес больше, чем вес пирамиды Хеопса. Также он постоянно используется правительством страны и вряд ли его возможно закрыть на длительный период для ремонта.

Дворец Парламента (рум. Palatul Parlamentului ) является самым тяжёлым административным зданием на планете. Так же это исполин считается крупнейшим в Европе административным зданием, а также крупнейшим зданием парламента на планете. Для сравнения можно отметить, что это сооружение на 2% превышает объем Великой Пирамиды в Гизе.



Здание по-настоящему огромное, ведь общая площадь Дворца составляет 350 000 м², а его объём равен 2 550 000 м³.







Над проектом здания трудилась команда из 700 архитекторов. А перед строительством в старой части города начались работы по выселению граждан и сносу жилых домов и архитектурных памятников. Всего из этой части города переселили 40 000 человек. Для строительства выбрали холм, и для выравнивания поверхности срезали его вершину.



Огромный дворец начали строить в 1984 году при Николае Чаушеску. Кстати, строительство продолжается до сих пор, поскольку отделка внутренних помещений всё ещё продолжается. Первоначально считалось, что здание введут в эксплуатацию в 1986-1987 гг.



В разные периоды времени на строительстве Дворца трудились от 20 000 до 100 000 человек.



В некоторых источниках указано, что из-за своего огромного веса здание даёт усадку на 6 мм в год.







Материалы для отделки.



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Здание построено практически полностью из румынских материалов. На отделку дворца ушло 3 500 тонн хрусталя, 900 000 м³ древесины, 1 000 000 м³ мрамора, 200 000 м² ковров, на декоративные изделия было потрачено 700 000 тонн стали и бронзы. Примечательно, что все ковры цельные. Для этого ткацкие станки собирали внутри дворца, и ковры плели уже на месте. А вот двери, которые позже установили в зале Николае Бельческу, были получены в дар от заирского диктатора Мобуту Сесе Секо.







Люстры дворца.







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Хрустальные люстры дворца были изготовлены на стекольном заводе Vitrometan Media. Производство 480 люстр заняло два года.







Ядерный бункер под зданием.



7. Дворец имеет 12 надземных и 8 подземных этажей.







Два нижних этажа здания представляют собой ядерный бункер, способный выдержать прямое попадание атомной бомбы. Бункер спроектировали по требованию Чаушеску, который боялся войны с применением ядерного оружия.







Дворец в 1984 году и в 2019 году.



8. Центр Бухареста, 1984 г.







9. Центр Бухареста, 2019 г.







10. Детализированный снимок Дворца Парламента, сделанный из космоса.







Дворец Парламента считается также самым дорогим административным зданием Земли. В 1989 году расходы на строительство оценивались в 1,75 млрд долларов США, а в 2006 году стоимость строительства превысила уже 3,5 млрд долларов США.