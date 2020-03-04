Март 4th, 2020

Самые большие пушки в мировой истории

Артиллерию не зря называют «богом войны». Град снарядов неожиданно наносит мощнейший удар, которого не достичь никакими другими способами. Самолёт с бомбами видно издалека. Сапёр с ящиком взрывчатки может быть остановлен банальным пехотным патрулём. А вот выстрел из пушки быстр, могуч и практически неотвратим.





Разумеется, инженеры всегда будут стараться сделать снаряды как можно более мощными, а пушки — дальнобойными. «В лоб» эти задачи решаются простым увеличением размеров. Более длинный ствол позволяет достичь большой дальности выстрела. Снаряд большего диаметра (калибра) может содержать больше взрывчатки. Несмотря на развитие ракетной техники, на вооружении до сих пор стоят артсистемы калибром до 420 мм. Но самые большие пушки всегда были «штучным продуктом» и даже имели собственные имена. Представляем вам 10 самых больших пушек в мире – устрашающие гиганты военной техники. Не представлена тут лишь суперпушка Саддама Хусейна — но о ней поговорим отдельно

Гаубица Шнайдера образца 1916 г. (520 мм)





Передвижная артиллерийская система на железнодорожном ходу «Obusier Mle 1916» калибром 520 мм (более известная как «гаубица Шнайдера») была разработана и построена во Франции в разгар Первой мировой войны. Снаряды массой около полутора тонн должны были отправляться на дальность до 15 км. Несмотря на то, что было построено два экземпляра орудия, в боевых действиях участвовать им почти не довелось. Ствол первой пушки разорвался ещё на испытаниях, а в 1941 г. при попытке обстрела Ленинграда гитлеровскими войсками второе орудие также разрушилось.

Карл (600 мм)





В конце 30-х годов XX века Германия активно готовилась к новой войне. Вероятные противники, прекрасно видя к чему идёт дело, озаботились постройкой титанических земляных и бетонных укреплений вдоль своих границ. Для взлома укрепрайонов немецкий инженерный талант создал самоходные артиллерийские установки со вполне сообразными характеру укреплений средневековыми параметрами снарядов. В частности, самоходные мортиры «Карл» калибрами 540 мм и 600 мм стреляли на дальность около 4 км снарядами массой по 2 тонны. Всего было построено семь установок на гусеничном шасси. Все они получили собственные имена — имена древних норманнских божеств.

Базилика (600 мм)





В середине XV турки, осаждая Константинополь, столкнулись с проблемой. Стены древней крепости были совершенно неприступны для пехоты. Примитивная артиллерия оставляла на камнях незначительные выбоины, а подвести под стены мину не позволял плотный огонь защитников города. Вдохновившись необходимостью, венгерский инженер Урбан всего за несколько месяцев сконструировал и отлил в бронзе осадное орудие массой 30 тонн. Пушка, названная «Базиликой», имела калибр около 550-600 мм и стреляла каменными ядрами массой 500-600 кг на дальность до 2 км. Пушка показала свою эффективность, несколькими точными выстрелами проломив вековую стену. К сожалению, образец инженерного гения при дальнейшей стрельбе разрушился. Впрочем, в музее форта Нельсон (Англия) стоит «младшая сестра» Базилики, подаренная турками королеве Виктории.

Безумная Грета (660 мм)





То ли в конце XIV, то ли в середине XV века в Бельгии была построена одна из примечательных пушек. «Dulle Griet» калибром 660 мм имеет массу 16 тонн и вполне достойный пушечный ствол длиной около 5 м. Да, именно «имеет» — пушка довольно много повоевала, но несмотря на все причуды судьбы, дожила до наших дней. Сегодня это самое крупное из кованых дульнозарядных орудий, сохранившихся в музеях.

Ленивая Метта (735 мм)





В начале XV века германский мастер Хеннинг Буссеншутте сконструировал бомбарду массой около 9 тонн. Орудие, получившее прозвище «Ленивая Метта» (Faule Mette), калибром около 750 мм на испытаниях отправило трёхсоткилограммовый каменный снаряд на дальность 2,5 км. Результат весьма достойный для тех времён! Пушка в разное время стреляла, по историческим источникам, более 10 раз и одним лишь видом наводила священный трепет на противников. Увы, в конце XVII века историческую реликвию пустили на переплавку. История потребовала пушек — пусть калибром поменьше, зато числом побольше.

Дора (800 мм)





Подготовка ко Второй мировой войне поставила немецким оружейникам задачу не только разрушать мегалитические укрепрайоны (с чем справлялась мортира «Карл»). Требовалось стрелять очень далеко и довольно точно. Так был создан гигант по имени «Дора» калибром 800 мм. Пушка на неразборном лафете имела полную массу 1 350 тонн и могла отправлять семитонные снаряды почти на 40 км. Такому колоссу для передвижения требовалась не просто железная дорога — под него особо готовили двупутные участки с 4 рельсами, точно уложенными на упрочнённый балласт. Два орудия были не только построены, но даже успели повоевать. Впрочем, появление ракет с гораздо большей дальностью стрельбы и мобильностью боевого расчёта отправило «динозавров от артиллерии» в музей исторических диковин.

Штайрская бомбарда (820 мм)





В конце XIV века в Австрии, в городе Штайр, в единственном экземпляре была построена «Штайрская бомбарда» («Pumhart von Steyr») калибром около 820 мм. Теоретически, это орудие могло посылать каменные ядра на дистанцию около километра. Однако, нет никаких исторических фактов о его реальном применении. Этот образец средневековой инженерной мысли примечателен тем, что это одна из первых — и, одновременно, самых больших пушек со стволом композитной конструкции. Тело ствола составлено из продольных железных брусьев. Снаружи железный «тоннель» скрепляется несколькими слоями поперечных кованых стальных обручей.

Царь-пушка (890 мм)





Бронзовый колосс массой около сорока тонн задумывался как символический военный образ. Пушка должна была внушать трепет гостям Государства Московского и служить трибуной для обращений царя, придавая его слову особое значение. Несмотря на это, отлитое в конце XVI орудие было и до сих пор остаётся вполне боеспособным. Правда, из гиганта калибром 890 мм так ни разу и не выстрелили, но в 1591 году в опасении набега крымского хана Газы-Герая Царь-пушку даже выкатили на боевую позицию и полноценно зарядили.

Мортира Маллета (914 мм)





В середине XIX века Англия, осаждая со своими союзниками Крым, столкнулась с необходимостью иметь тяжёлые осадные орудия. Проблемой была доставка пушек на поле боя. Действительно, большая пушка представлялась массой более сорока тонн. Роберт Маллет предложил сделать конструкцию разборной. Причём, разбирался не только лафет, но и сам ствол. Несмотря на бюрократические препоны, Маллетту удалось добиться финансирования своего проекта. Пара мортир Маллета калибром 914 мм была даже построена. Увы, затянувшиеся испытания показали ненадёжность конструкции — а там и Крымская война кончилась.

Крошка Давид (914 мм)





К концу Второй мировой войны американцы также озаботились постройкой пушек «побольше да пострашнее». Мортира «Крошка Давид» (Little David) имела такой же калибр, как и мортира Маллетта (914 мм). Снаряд тоже был вполне архаичной конструкции и так же весил около полутора тонн. Испытания показали архаичность не только концепции, но и результатов стрельбы. Хотя бомба летела почти на 9 км, точность была совершенно неудовлетворительной. Успешное испытание атомной бомбы вовсе поставило крест на идеях напугать противника «тонной взрывчатки откуда-то с неба»