Март 4th, 2020

Россиянам сократили выдачу кредитных карт и снизили лимит

Начало 2020 года удивляет статистикой кредитования. Выдача кредитных карт россиянам в январе снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные участникам рынка предоставило бюро кредитных историй «Эквифакс», ведущее мониторинг рынка с 2015 года, сообщает Кризис-копилка.







* В январе 2020 года количество оформленных карт на РФ упало на 21,7% .

* Суммарный лимит по выданным кредиткам рухнул на 22,7%.

В четвертом квартале 2019 года продажи в этом сегменте тоже падали, но не такими быстрыми темпами — совокупно на 11,4% в денежном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее.



По сравнению с декабрем 2019 года выдачи тоже упали, причем катастрофически — более чем на 40%.



Охлаждение в сегменте кредитных карт фиксируют и в других крупнейших БКИ, пишет РБК. НБКИ зафиксировало в январе падение количества выданных кредиток на 11,2% год к году.



По данным Объединенного кредитного бюро, в январе банки выдали 671,7 тыс. новых карт (-16,8% к январю прошлого года). Суммарный лимит при этом составил 50,2 млрд руб., что на 27,9% ниже результат годовой давности.