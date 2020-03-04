Март 4th, 2020

Принцессу Британии застукали в музее пива

Первый день официального визита 38-летней Кейт Миддлтон и 37-летнего принца Уильяма в Ирландию завершился в музее пива «Гиннесс», который много лет считается одной из самых знаменитых достопримечательностей Дублина. Британский посол в Ирландии Робин Барнетт устроил прием в баре «Гравитация» при музее.

Герцогиня Кембриджская сменила зеленое платье и пальто, в котором появлялась на публике днем, на вечерний наряд — изумрудное платье от The Vampire’s Wife, клатч Wilbur&Gussie, туфли Manolo Blahnik и серьги H&M.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

В «Пивоварне у ворот Святого Джеймса», а именно так называется музей, герцог и герцогиня насладились панорамным видом на город, поднявшись на смотровую площадку на крыше семиэтажного здания. Гостей угостили пинтой пива — темного ирландского стаута.

Принц Уильям произнес речь на двух языках — английском и ирландском. Он отметил, что пошел по стопам своей бабушки, королевы Елизаветы II, посетившей музей в 2011 году.