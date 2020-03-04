Премьером станет Шмыгаль. Предполагаемый состав нового Кабмина наполовину соратники Януковича

Премьер-министром предлагается назначить нынешнего министра по вопросам развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.



Также ожидается, что министром экономики вместо Тимофея Милованова станет Роман Жуковский, который возглавлял профильное управление в Секретариате президента Виктора Ющенко в конце «нулевых» годов. Его мать — Валентина Жуковская, которая одно время возглавляла банк «Надра».



Сам Милованов останется министром, но только сельского хозяйства.



Министром финансов вместо Оксаны Маркаровой (она переходит на другую должность) должен стать Игорь Уманский. Он дважды был первым заместителем первым заместителем министра финансов, а в 2009-2010 годах исполнял обязанности министра.



Дмитрия Дубилета на должности министра Кабинета министров сменит Олег Немчинов.





Министерстве развития общин и территорий

Алексей Чернышов

Людмила Бугай

Шмыгаля могут заменитьили

Алексей Резников возглавит министерство по реинтеграции. Это бывший соратник Виталия Кличко, который сейчас представляет Украину политической подгруппе Трехсторонней контактной группы. Был секретарем Киевсовета в 2014-2015 годах и заместителем председателя КГГА в 2016-2018 годах. До прихода в политику Резников был известным и авторитетным адвокатом.

Также появится должность вице-премьера по оборонной промышленности. Ее отдадут Олегу Коростелеву, руководителю КБ «Луч».

Зоряну Скалецкую, которая находится на обсервации в Новых Санжарах, может заменить Илья Емец. Он уже возглавлял Минздрав короткое время в 2010-2011 годах при Януковиче.

Олимпийский чемпион по фехтованию и вице-президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт может возглавить новое Министерство спорта.

Министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную,

главой Министерства ветеранов вместо Оксаны Коляды - Михаила Бесараба;

министром обороны вместо Андрея Загороднюка будет назначен Андрей Таран;

министром энергетики вместо Алексея Оржеля станет соратник Януковича в прошлом Иван Плачков;

В то же время, Арсен Аваков сохранит должность министра внутренних дел, но вице-премьером по силовым вопросам назначен не будет.