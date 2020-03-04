 
 
Март 4th, 2020

Прекрасная Зои Кравиц снялась обнаженной для глянца

Американская актриса Зои Кравиц, известная по роли в фильме Люди Икс: Первый класс, обнажилась для модного журнала. Пикантные снимки звезды появились на официальной странице глянца в Instagram.

Кравиц снялась топлес для журнала The Pop. На одном из снимков актриса позирует обнаженной, с украшением в виде перевернутой восьмерки на груди. Обнаженные интимные места звезды прикрыты живыми цветами.

На обложку Кравиц попала в черных брюках с жемчужными подтяжками и топлес. На обнаженном теле актрисы нарисована жилетка, рубашка и галстук.

 

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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