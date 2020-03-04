Март 4th, 2020

Пока весь мир ищет вакцину от «китайской» пневмонии, коронавирус успел опасно мутировать





Специалисты из Пекинского университета в Китае выяснили, что коронавирус, вызвавший эпидемию заболевания COVID-19 по всему миру, с момента начала вспышки успел эволюционировать, то есть приобрел новые свойства. Об этом ученые рассказали в статье, опубликованной в журнале Natonal Science Review.



После анализа 103 публично доступных геномов было обнаружено 149 изменений в штамме вируса, при этом большинство из них произошли в последнее время. Кроме того, вирус развился в два подтипа — S и L. Вирусологи отмечают, что L более заразен, на его долю приходится 70% случаев заболеваний, и он был широко распространен на ранних этапах вспышки заболевания в Ухане.





Китайские специалисты считают, что влияние людей, принявших меры по профилактике заболевания, оказало сильное селективное давление на агрессивный штамм, в результате число людей, у которых он вызывает пневмонию, снижается.



В то же время сейчас из-за относительно слабого селективного давления распространяется менее агрессивный тип S. Пока ученые не делают далеко идущих выводов, подчеркивая, что необходимы дальнейшие исследования с использованием геномных и эпидемиологических данных, а также записей клинических симптомов у пациентов.



https://www.9tv.co.il/item/11110