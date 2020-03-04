Март 4th, 2020

О секретах Мэрилин Монро снимают сериал

Мейми Ван Дорен также рассказала, что Монро очень переживала из-за мужчин.

Американская актриса и коллега легендарной Мэрилин Монро, о жизни которой ВВС снимет сериал, рассказала, какой была звезда.

Так, в интервью изданию Fox News, секс-символ 50-х годов Мейми Ван Дорен рассекретила, что на самом деле за кадром Мэрилин всегда грустила.

«Когда она была в одиночестве, то грустила. Поэтому большинство времени она была очень грустная. Впрочем, когда она немного выпивала – становилась той Мэрилин Монро, которую все знали. Она была такой, какой хотела казаться в глазах социума. Мэрилин слишком много ожидала от себя. Когда Монро исполнилось 30 лет, то она не была такой популярной, как раньше. И я думаю, что это очень ее огорчало, ведь Монро имела столько внимания в те ранние годы своей карьеры в Голливуде», – поделилась Мейми.

Кроме того, 89-летняя актриса рассказала, что Монро очень переживала из-за личной жизни.

«У нее были проблемы с мужчинами. Очень странная вещь, но она просто не могла держаться за мужчину», – сообщила Ван Дорен.

После внезапной смерти Мэрилин Мейми решила завершить карьеру в Голливуде.

«Я просто люблю жизнь. Поэтому и решила уйти из Голливуда и покинуть все плохое, что тогда происходило. Это произошло в 60-х годах. Было много депрессий и лекарств. Мэрилин умерла… Очень много моих современников не было в живых. И тогда я решила: пришло время прощаться с киноиндустрией, пока не поздно», – рассказала коллега Монро.