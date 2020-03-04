Март 4th, 2020

Немецкие врачи рассказали кому нельзя есть сало

Немецкие врачи из института питания в Бремене рассказали кому нельзя есть сало. По их мнению в целом сало очень полезно для организма и не вызывает побочных эффектов, особенно у свиней швабской породы. Но есть ряд серьезных ограничений. По их мнению в первую очередь сало противопоказано людям, страдающим диабетом первого и второго пита — здесь его необходимо максимально ограничить. Также если по шкале веса человек имеет коэфициэнт больше 1,3 , необходимо отказаться от сала.

Сало очень калорийное: в 100 г содержится 700−900 ккал. Кроме того, эксперты рекомендуют кушать только свежее сало или же примороженное. также есть ограничения и у тех, кто страдает заболеваниями моче-половой системы. Многие не знали, но сало обладает желчегонным свойством, так что регулярное его употребление при заболеваниях или воспалительных процессах в желчном пузыре могут привести к осложнениям.

Также строго хапрещено есть сало при панкреатите, что может привести к серьезным осложнениям. В остальном всем желающим рекомендуется употреблять до 50-100 грамм сала через день. Этой нормы более чем достаточно для любого человека.