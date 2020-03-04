Март 4th, 2020

Монголия подтвердила помещение президента страны на карантин

Пресс-служба администрации президента Монголии Халтмаагийна Баттулги подтвердила РИА Новости информацию СМИ о помещении главы государства на карантин после возвращения из Китая, где он находился с визитом, в соответствии с установленными правилами.

Президент Монголии находился с визитом в Китае 27 февраля, в ходе поездки он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Ранее в СМИ появилась информация, что монгольский президент изолирован на 14 дней после завершения однодневного визита в Китай, совершенного на фоне вспышки коронавируса.