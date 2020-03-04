Март 4th, 2020

Младший сын Бритни Спирс пожелал смерти своему дедушке

О конфликте 38-летней популярной певицы Бритни Спирс с ее отцом Джеймсом заговорили около года назад. Причиной разногласий Бритни и ее отца стало нежелание певицы оставаться под его опекой (Джеймс Спирс был назначен ее опекуном в 2008 году). Он же хотел сохранить за собой эти полномочия. История усугубилась после того, как экс-супруг Бритни Кевин Федерлайн обвинил отца Спирс в избиении их общего сына Шона. Похоже, примирения между родственниками не случилось до сих пор. На днях младший сын звезды, 13-летний Джейден, провел в своем инстаграме прямой эфир, в котором ответил на вопросы поклонников.

Бритни Спирс с отцом Джеймсом

Так, когда его спросили о деде, он (не будем вдаваться в подробности, так как мальчик не стеснялся в нецензурной брани) ответил следующее:

Он может просто пойти и умереть,

— сказал он.

Джейден рассказал, что эфир он записывал в доме своего отца. Раньше Федерлайн и Спирс делили опеку пополам, но в прошлом году суд передал приоритетное право Кевину, оставив Бритни лишь 10 процентов. Ее сын добавил, что пытается помочь своей маме, чтобы ее поддержать, но отметил, что подробности об истории с опекунством и взаимоотношениях в семье расскажет только в том случае, если наберет пять тысяч фолловеров.

Бритни Спирс с сыновьями Шоном и Джейденом