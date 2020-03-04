Израильские врачи удалили легкое, очистили от рака и пересадили обратно

Несколько недель назад в израильской больнице «Бейлинсон» состоялась уникальная операция: врачи удалили легкое, пораженное раковой опухолью, очистили его от злокачественных клеток, а затем пересадили обратно.

Первым израильским пациентом, прошедшим данную процедуру, стал 40-летний мужчина с раком левого легкого. Опухоль располагалась таким образом, что полностью перекрывала главный бронх. В результате легкое находилось в спавшемся состоянии и не могло нормально функционировать.

Как вспоминает доктор Юрий Пейсахович, заведующий отделением торакальной хирургии больницы «Бейлинсон», поначалу врачи планировали удалить пораженный орган. «С одной стороны, — говорит доктор Пейсахович, — мы не видели альтернативы. С другой стороны, понимали, что сразу же после операции необходимо найти донора и произвести трансплантацию легкого. Иначе жизнь пациента будет постоянно находиться под угрозой».