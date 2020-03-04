Израильские врачи удалили легкое, очистили от рака и пересадили обратно

Несколько недель назад в израильской больнице «Бейлинсон» состоялась уникальная операция: врачи удалили легкое, пораженное раковой опухолью, очистили его от злокачественных клеток, а затем пересадили обратно.
Первым израильским пациентом, прошедшим данную процедуру, стал 40-летний мужчина с раком левого легкого. Опухоль располагалась таким образом, что полностью перекрывала главный бронх. В результате легкое находилось в спавшемся состоянии и не могло нормально функционировать.
Как вспоминает доктор Юрий Пейсахович, заведующий отделением торакальной хирургии больницы «Бейлинсон», поначалу врачи планировали удалить пораженный орган. «С одной стороны, — говорит доктор Пейсахович, — мы не видели альтернативы. С другой стороны, понимали, что сразу же после операции необходимо найти донора и произвести трансплантацию легкого. Иначе жизнь пациента будет постоянно находиться под угрозой».
Пока больному удаляли левое легкое, к правому подключили аппарат искусственного дыхания. Когда извлеченное легкое было полностью очищено от раковой опухоли, его планировалось пересадить на старое место. Но прежде нужно было убедиться, что оно сможет выполнять свою работу. Поэтому хирурги заполнили легкое воздухом и увидели, что его верхняя доля осталась совершенно здоровой. Лишь после этого они пересадили легкое обратно, соединив его с бронхами, кровеносными сосудами и другими структурами.
Удачный исход операции внушает надежду, что данная методика будет применяться в будущем и для лечения других видов рака.
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