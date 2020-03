Март 4th, 2020 Израильские технологии защитят самолеты стран Азиатско-Тихоокеанского региона от ракет»земля-воздух» «Эльбит Маарахот» официально опубликовала, что выиграла ряд тендеров на поставку систем «Маген Ракия» («Страж небосвода»; семейство MUSIC ‘TM’) нескольким странам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на общую сумму около 136 млн долларов. Уже подписаны контракты, срок исполнения – 4 года. «Маген Ракия» (включая системы предупреждения о пусках ракет – Infra-red missile warning systems) будут установлены на самолёты производства Boeing и Airbus клиентов.



Система относится к категории DIRCM (Directed Infra-Red Countermeasures), её задача – защита самолётов и вертолётов от ракет «земля-воздух» с тепловой (инфракрасной, IR – Infra Red) головкой самонаведения (ГСН). В первую очередь речь идёт о защите от ракет ПЗРК, которые могут быть в распоряжении не только ВС государств, но и террористических организаций. Семейство MUSIC ‘TM’ (MUSIC – Multi Spectral Infrared Countermeasures, TM – Tread Mark) создано для защиты пассажирских, транспортных и VIP самолётов, а также вертолётов, от зенитных ракет. Системы семейства могут быть легко установлены на различные военные и гражданские платформы, не ухудшая их ТТХ и эксплуатационных характеристик. Системы обнаруживают пуск ракеты, используя 4 (для обеспечения кругового обзора нижней полусферы) тепловизионные камеры, и создают направленные помехи ГСН ракеты, засвечивая их лучом лазера. Системы семейства выбраны правительством Израиля для защиты израильских гражданских авиалайнеров и уже используются многочисленными клиентами по всему миру (около 15 стран). Например, ВВС Италии установила их на свои транспортные самолёты C-27J и C-130J, а также на вертолёты AW101, ВВС Бразилии и Португалии выбрали систему для установки на транспортные самолёты KC-390. Недавно были подписаны контракты на установку систем на транспортные самолёты A400M ВВС Германии и парк заправщиков A330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport) блока НАТО. Общая стоимость продаж систем семейства с момента его создания – около 720 млн долларов. Что касается защиты гражданских самолётов авиакомпаний Израиля («Эль-Аль», «Аркия», «Исраэр»), то такое решение было принято силами безопасности страны. Поиск такой системы начался после попытки теракта 28.11.02, когда 2 ракеты ПЗРК «Стрела-2» (SA-7 Grail) были выпущены по самолёту Boeing 757 компании «Аркия», взлетевшему из аэропорта Moi International в Момбаса, Кения, с 264 пассажирами на борту. Ракеты промазали, никто не пострадал. Самолёт благополучно приземлился в Израиле. Семейство MUSIC ‘TM’ включает несколько вариантов: J-MUSIC – наиболее современный вариант для защиты крупных самолётов (транспортные, заправщики, спецназначения, VIP и др.); C-MUSIC – первый вариант системы, для защиты транспортных и пассажирских самолётов; Mini-MUSIC – лёгкий и компактный вариант системы для защиты вертолётов и небольших самолётов. Следует отметить, что основной методикой защиты от ракет с тепловым наведением является отстрел инфракрасных ловушек. Однако, совершенствование ГСН уменьшает эффективность подобных помех. Так, на Stinger-POST (Passive Optical Seeker Technique, ракета FIM-92B) была применена помехоустойчивая ИК/УФ ГСН, оснащённой спаренным двухдиапазонным приёмником излучения (первый работающий в средней инфракрасной области спектра и второй в ближней ультрафиолетовой области спектра), а цифровой процессор ракеты снижал вероятность отклонения ракеты на тепловые ловушки. Возможно также применение тепловизионной ГСН (как планировалось на Stinger—RMP Block II, разработка прекращена в 2002 г.), ещё более устойчивой к пассивным помехам. Но даже при наличии эффективных тепловых ловушек, их применение проблематично для гражданских самолётов, либо военных самолётов и вертолётов, взлетающих с гражданских аэродромов. Отстрел ловушек на малой высоте (на взлёте и посадке, наиболее опасные моменты полёта с точки зрения опасности поражения из ПЗРК) приводит к тому, что ловушка не успевает сгореть в воздухе и может привести к пожару. Это опасно и для аэродрома с его обилием авиационного топлива и масел, и для городских кварталов вблизи аэродрома, и для полей и лесопосадок. Даже отстрел ловушек по сигналу систем предупреждения о приближении ракет (Missile approach warning system, MAW) полностью не решает эту проблему. В то же время DIRCM безопасна в этом плане – луч лазера включается только в случае ракетной атаки, а сама мощность лазера по-видимому недостаточна для вызова пожара на земле. Несколько других публикаций последнего года об экспорте систем семейство MUSIC ‘TM’: 06.06.19 – парламент Германии утвердил закупку систем DIRCM компании «Эльбит» для самолётов A400M ВВС Германии. Германия покупает 53 таких самолёта, в т.ч. 16 тактической конфигурации и 37 в конфигурации снабжения. В данном проекте «Эльбит» с 2014 г. сотрудничает с DIEHL Defence. Проект должен пройти ещё ряд технических утверждений. 19.06.19 – «Эльбит» сообщила, что получила контракт на примерно 73 млн долларов от Diehl BGT Defence GmbH & Co. на поставку DIRCM типа J-MUSIC для A400M ВВС Германии. Контракт рассчитан на 4 года. «Эльбит» будет работать с Diehl Defence и Airbus Defence and Space по интеграции J-MUSIC в систему самообороны самолёта DASS (Defense Aid Support Systems). 19.06.19 – НАТО, Airbus и «Эльбит» успешно завершили интеграцию J-MUSIC с самолётом A330 MRTT (программа MMF). В конце мая с аэродрома Хетафе (Мадрид) были проведены успешные 3-х дневные испытания. Испытания показали отличные показатели J-MUSIC в отражении атак с разных направлений, на разных высотах, включая сценарии одновременных атак с разных сторон. Программа MMF общая для Бельгии, Германии, Люксембурга, Голландии и Норвегии. В её рамках закупаются 8 самолётов A330 MRTT. Самолёты куплены у организацией OCCAR (Organisation for Joint Armament Cooperation), официально принадлежат НАТО, парк управляется агентством NSPA (NATO Support and Procurement Agency). «Эльбит» проводила работы в рамках MMF по контракту от декабря 2017 г., рассчитанного на 4 года. Стоимость контракта – 46 млн долларов. 25.08.19 – выбор «Эльбит» как поставщика РЭБ (включая DIRCM) для KC-390 ВВС Португалии, см. в отдельной статье. Там же упомянуты и KC-390 ВВС Бразилии. 25.01.20 – на самолёте А330 президента Франции Эмануэля Макрона, прибывшего в Израиль на международную конференцию по Холокосту, замечена система «Маген Ракия» (C-MUSIC). Стоимость системы – около 1 млн долларов. 20.01.20 – на 3-й испытательный полёт поднялся Boeing 767 премьер-министра и президента Израиля. Ожидается его ввод в эксплуатацию через 2 месяца. На самолёте замечена система «Маген Ракия».

A400M ВВС Германии.

А330 президента Франции Эмануэля Макрона.

Самолёт авиакомпании «Аркия».

