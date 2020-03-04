Израильские компании на авиасалоне в Сингапуре

Компания «Астронаутикс» представила систему тактической разведки TACTIX для вертолётов и транспортных самолётов. Система предназначена для операций поиска и спасения. Отображает полную картину внешней обстановки, чем повышает безопасность полёта и успех операции. Получаемая от различных датчиков информация обрабатывается и накладывается на 2-х или 3-х мерную движущуюся карту местности. Речь идёт о полётной информации, естественных и искусственных препятствиях и зонах, запрещённых для полётов или с угрозами для полёта, плюс предупреждения о приближении к таким зонам, а также к поверхности земли.
Компания Steadicopter представила беспилотный вертолёт BLACK EAGLE 50. Представитель компании сказал, что компания спроектировала новый беспилотный компактный вертолёт, управляемый 2 операторами и предназначенный для снабжения небольших подразделений, а также сторожевых катеров в открытом море.
Компания UVISION представила барражирующее оружие семейства HERO. По словам представителя компании, та разрабатывает методы запуска этих боеприпасов с вертолётов (HERO 120) и самолётов (HERO 400). В последнем она сотрудничает с одной из стран Южной Америки. HERO 400 может находиться в воздухе 4 часа, имеет дальность 150 км и несёт 8-кг БЧ. Переносной вариант HERO состоит на вооружении Израиля и США. Компания имеет разрешение МО на экспорт HERO в Сингапур, Таиланд, Филиппины и Вьетнам, есть контакты по сотрудничеству с Индией и Южной Кореей.
Компания SkyLock (из группы «Авнон») представила систему защиты от мультикоптеров на базе мультикоптера-перехватчика DRONELOCK. По замыслу разработчиков, система будет работать во взаимодействии с другими системами перехвата мультикоптеров. Если те не смогут перехватить вражеский аппарат средствами РЭБ (soft kill), на перехват будет высылаться DRONELOCK. Система имеет мобильный вариант.
Таиланд представила на авиасалоне два модернизированных F-5, т.н. F-5TH. Часть работ по модернизации выполнены ВВС Таиланда при участии «Эльбит Маарахот» (контракт от 2017 г. на 93 млн долларов), Leonardo и местной компании RV Connex. Первый модернизированный самолёт выставлялся на прошлом авиасалоне, 2018 г., сейчас модернизированы 2, работы над ещё 12 продолжаются. Самолёты получают т.н. «стеклянную кабину» и современную авионику (по-видимому за это отвечает «Эльбит»). Leonardo модернизирует РЛС и системы связи.
BLACK EAGLE 50.
DRONELOCK компании SkyLock.
Модернизированный F-5 Таиланда.
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