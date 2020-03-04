Израильские компании на авиасалоне в Сингапуре

С 11.02.20 по 16.02.20 в Сингапуре прошёл крупнейший в Юго-Восточной Азии Международный авиасалон SINGAPORE AIRSHOW. Эпидемия короновируса ударила и по этому мероприятию, около 70 компаний (в т.ч. американские «Локхид-Мартин» и «Рейтион») отменили своё участие, а организаторы в 2 раза уменьшили количество продаваемых билетов по сравнению с 2018 г. (авиасалон проводится раз в два года). Несмотря на предупреждения минздрава Израиля об опасности поездок в Сингапур, МО Израиля (точнее, отдел оборонного экспорта в его составе, СИБАТ) и предприятия израильской военной промышленности от участия не отказались, около 100 израильских представителей приехали на авиасалон.

Израильские компании представили решения в 3 главных областях: защиты морских границ, защиты от мультикоптеров и защиты ЛА от киберугроз. Ну и конечно, БПЛА различных классов, средства разведки и др.

IAI представила БПЛА, самолёты спецназначения, системы ПВО, высокоточное оружие, барражирующее оружие, различные датчики (РЛС, РЭБ, электрооптика и др.). Впервые был показан БПЛА HERON MK II, о нём я писал отдельно

Компания «Астронаутикс» представила систему тактической разведки TACTIX для вертолётов и транспортных самолётов. Система предназначена для операций поиска и спасения. Отображает полную картину внешней обстановки, чем повышает безопасность полёта и успех операции. Получаемая от различных датчиков информация обрабатывается и накладывается на 2-х или 3-х мерную движущуюся карту местности. Речь идёт о полётной информации, естественных и искусственных препятствиях и зонах, запрещённых для полётов или с угрозами для полёта, плюс предупреждения о приближении к таким зонам, а также к поверхности земли.

Компания Steadicopter представила беспилотный вертолёт BLACK EAGLE 50. Представитель компании сказал, что компания спроектировала новый беспилотный компактный вертолёт, управляемый 2 операторами и предназначенный для снабжения небольших подразделений, а также сторожевых катеров в открытом море.

Компания UVISION представила барражирующее оружие семейства HERO. По словам представителя компании, та разрабатывает методы запуска этих боеприпасов с вертолётов (HERO 120) и самолётов (HERO 400). В последнем она сотрудничает с одной из стран Южной Америки. HERO 400 может находиться в воздухе 4 часа, имеет дальность 150 км и несёт 8-кг БЧ. Переносной вариант HERO состоит на вооружении Израиля и США. Компания имеет разрешение МО на экспорт HERO в Сингапур, Таиланд, Филиппины и Вьетнам, есть контакты по сотрудничеству с Индией и Южной Кореей.

Компания SkyLock (из группы «Авнон») представила систему защиты от мультикоптеров на базе мультикоптера-перехватчика DRONELOCK. По замыслу разработчиков, система будет работать во взаимодействии с другими системами перехвата мультикоптеров. Если те не смогут перехватить вражеский аппарат средствами РЭБ (soft kill), на перехват будет высылаться DRONELOCK. Система имеет мобильный вариант.

Таиланд представила на авиасалоне два модернизированных F-5, т.н. F-5TH. Часть работ по модернизации выполнены ВВС Таиланда при участии «Эльбит Маарахот» (контракт от 2017 г. на 93 млн долларов), Leonardo и местной компании RV Connex. Первый модернизированный самолёт выставлялся на прошлом авиасалоне, 2018 г., сейчас модернизированы 2, работы над ещё 12 продолжаются. Самолёты получают т.н. «стеклянную кабину» и современную авионику (по-видимому за это отвечает «Эльбит»). Leonardo модернизирует РЛС и системы связи.



BLACK EAGLE 50.



DRONELOCK компании SkyLock.



Модернизированный F-5 Таиланда.