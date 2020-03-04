Израиль: IAI представила новый БПЛА – Heron MkII

Центральная способность Heron MkII – разведка с большой дистанции (Standoff Capability), т.е. разведка с дистанции в десятки км от цели. Во многих ситуациях это позволяет вести разведку со своей территории, не пересекая линию границы. Это стало возможно благодаря несению более крупных и мощных электрооптических систем, а также РЛС. Также возможна установка систем электронной разведки (ELINT, COMINT) и др. Кроме того, Heron MkII имеет усовершенствованный двигатель (Rotax 915 iS вместо Rotax 914) и новую авионику. Благодаря совершенствованию производственных процессов, корпус нового БПЛА шире и прочнее, что делает более простым обслуживание ЛА и смену на нём различных сенсоров, без роста собственной массы БПЛА.
Другие усовершенствования нового ЛА – способность к полностью автоматизированному взлёту и посадке (без необходимости использовать специального оператора для этой задачи, т.н. «Метис Хуц»), а также более надёжные каналы связи. Основным методом связи является спутниковая связь, но если по какой-либо причине она пропадает, ЛА может может автоматически найти другой спутник или использовать альтернативный канал связи.
ТТХ Heron MkII
Опубликованы следующие ТТХ нового аппарата (в скобках для сравнения – ТТХ Heron-1):
- Двигатель – Rotax 915 iS (Rotax 914);
- Максимальная скорость – 140 (112-120) узлов;
- Потолок – 35,000 (30,000) футов;
- Максимальное время пребывания в воздухе – 45 (45) часов;
- Максимальная масса полезной нагрузки – 270 (250) кг;
- Рекомендованный радиус полёта – 1,500 (?) км.
Замечу, что в 2014 г. IAI представила Super Heron с 200-л.с. дизельным двигателем (против 141 л.с. у Rotax 915 iS и 115 л.с. у Rotax 914). По ряду характеристик Heron MkII не уступает Super Heron, при этом являясь более дешёвым в закупке и эксплуатации.
Leave a Reply