Март 4th, 2020 Израиль: IAI представила новый БПЛА – Heron MkII С 11.02.20 по 16.02.20 в Сингапуре пройдёт авиасалон Singapore Airshow 2020. «Израильская Авиационная Промышленность» (IAI) впервые представит на этом мероприятии свой новый БПЛА – Heron MkII, модернизированную версию Heron (он же Heron-1), состоящего на вооружении более 20 пользователей по всему миру, в т.ч. ВВС Израиля («Шоваль»).



Heron MkII превосходит Heron по всем характеристикам (см. ниже). Это многоцелевой стратегический БПЛА с большой дальностью полёта и большим временем пребывания в воздухе, способный нести несколько полезных нагрузок одновременно. При этом он близок к Heron по принципу применения, конструкции и техническому обслуживанию, что позволяет текущим пользователям Heron быстро освоить Heron MkII. По словам представителей IAI, в новый аппарат вложен почти 50-летний опыт разработки и производства БПЛА, более 1,800,000 лётных часов и опыт эксплуатации у свыше 50 различных оперативных пользователей. Центральная способность Heron MkII – разведка с большой дистанции (Standoff Capability), т.е. разведка с дистанции в десятки км от цели. Во многих ситуациях это позволяет вести разведку со своей территории, не пересекая линию границы. Это стало возможно благодаря несению более крупных и мощных электрооптических систем, а также РЛС. Также возможна установка систем электронной разведки (ELINT, COMINT) и др. Кроме того, Heron MkII имеет усовершенствованный двигатель (Rotax 915 iS вместо Rotax 914) и новую авионику. Благодаря совершенствованию производственных процессов, корпус нового БПЛА шире и прочнее, что делает более простым обслуживание ЛА и смену на нём различных сенсоров, без роста собственной массы БПЛА. Другие усовершенствования нового ЛА – способность к полностью автоматизированному взлёту и посадке (без необходимости использовать специального оператора для этой задачи, т.н. «Метис Хуц»), а также более надёжные каналы связи. Основным методом связи является спутниковая связь, но если по какой-либо причине она пропадает, ЛА может может автоматически найти другой спутник или использовать альтернативный канал связи. ТТХ Heron MkII Опубликованы следующие ТТХ нового аппарата (в скобках для сравнения – ТТХ Heron-1): Двигатель – Rotax 915 iS (Rotax 914); Максимальная скорость – 140 (112-120) узлов; Потолок – 35,000 (30,000) футов; Максимальное время пребывания в воздухе – 45 (45) часов; Максимальная масса полезной нагрузки – 270 (250) кг; Рекомендованный радиус полёта – 1,500 (?) км. Замечу, что в 2014 г. IAI представила Super Heron с 200-л.с. дизельным двигателем (против 141 л.с. у Rotax 915 iS и 115 л.с. у Rotax 914). По ряду характеристик Heron MkII не уступает Super Heron, при этом являясь более дешёвым в закупке и эксплуатации. Израильские компании на авиасалоне в Сингапуре

