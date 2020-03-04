Март 4th, 2020

Из-за коронавируса политики массово отказываются от поцелуев и рукопожатий

Коронавирус вносит изменения в повседневную жизнь во всем мире. Вирус Covid-19 поразил примерно 90 000 человек и распространился более чем в 70 странах. Все они принимают меры для борьбы с инфекцией. Врачи советуют чаще мыть руки, носить защитные маски, избегать скопления людей… Чтобы снизить риск контактной передачи вируса, все больше людей отказывается от рукопожатий и поцелуев при приветствиях.

На днях министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отклонил рукопожатие федерального канцлера Ангелы Меркель. Она отнеслась к этому с одобрением — понимающе улыбнулась и похвалила. Журнал Paris Match со ссылкой на окружение президента Франции Эммануэля Макрона сообщает, что французский лидер тоже отказался от рукопожатий при встречах.

Министр здравоохранения пятой республики Оливье Веран посоветовал отказаться также от традиционного французского приветствия – поцелуя.

Рекомендую сократить физические контакты в общественных местах. Это касается и поцелуев, — сказал Веран.

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

Официальные лица Австралии выступили с аналогичными заявлениями, призывая людей «проявлять осторожность при поцелуях», а рукопожатия заменить на похлопывания по спине.

У нас активная социальная жизнь, яркая и эмоциональная. Мы жмем друг другу руки, целуемся, обнимаемся. Однако сейчас лучше не делать этого. Давайте стараться быть менее экспансивными,

— сказал сказал журналистам специальный комиссар Италии по коронавирусу Анджело Боррелли.