Италия закрыла все школы и вузы из-за коронавируса

Правительство Италии решило закрыть все школы и университеты до середины марта из-за эпидемии коронавируса, сообщает ANSA.
По данным La Repubblica, решение вступит в силу 5 марта.
Количество заболевших в Италии превысило две тысячи человек, умерли от инфекции 79.
Итальянские власти решили увеличить число мест в отделениях интенсивной терапии на 50%, добавляет ANSA. Количество мест для больных пневмонией и инфекционными болезнями увеличат на 100%.
Правительство в ближайшее время также должно принять решение, запрещать ли митинги, в том числе праздничную демонстрацию 8 марта, а также спортивные мероприятия.
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