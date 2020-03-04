Март 4th, 2020

Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря»

Портал WeGotThisCovered поделился информацией из своих источников, согласно которой Disney рассматривает вопрос о возвращении Джонни Деппа к роли Джека Воробья в новой части «Пиратов Карибского моря». В настоящий момент Крэйг Майзин и Тед Эллиот работают над производством перезапуска. Предполагается, что Воробей выступит героем второго плана, однако слухи официально не подтверждены и могут быть опровергнуты.

О перезапуске «Пиратов» стало известно в 2018 году. Ходят слухи, что сюжет нового фильма может вращаться вокруг неизвестной пиратки. Тогда же сообщили, что Джонни Депп не вернётся к своей роли, так как разгульный и пагубный образ жизни актёра не соответствовал образу студии. Также на ситуацию мог повлиять скандал вокруг развода Деппа с Эмбер Хёрд.

Сейчас же, после выявления новых обстоятельств дела Хёрд и Деппа, а также постепенной реабилитации актёра, Disney действительно может передумать и вернуть главную звезду в проект.