Март 4th, 2020

Диетологи рассказали о каше, которая продлевает жизнь и замедляет старость

Американские диетологи провели удивительное исследование и рассказали о каше, которая продлевает жизнь и замедляет старость. Анализ потребления обыкновенной овсянки показал, что у людей, которые ее едят только утром значительно улучшается витаминный баланс в организме, а также сам продукт очень хорошо усваивается организмом в течении дня. А необычный состав пептидов в овсянке способствует замедлению старения. На втором месте по мнению диетологов из Сан-Франциско, оказалась обыкновенная пшеничная каша, в составе которой много цинка и других микроэлементов.

«Овсянка из цельного зерна — один из самых полезных продуктов на завтрак: ее отличает высокое содержание клетчатки и белка. Овес обладает многими полезными для здоровья свойствами, включая потерю веса, снижение риска сердечных заболеваний», — отмечают специалисты.

По словам диетологов, продукт обеспечивает организм несколькими ключевыми питательными веществами и антиоксидантами – витаминами B1 (тиамин), B5 (пантотеновая кислота), фолатом, марганцем, цинком, медью. Одна стандартная чашка овсянки – это 166 калорий, 5,94 г белка, 4,00 г пищевых волокон, 3,56 г жира. Они указали на следующие причины начинать день с тарелки этой каши. Помогает снизить уровень холестерина.

Исследования показали: овсянка содержит большое количество бета-глюкана. Данный тип растворимых волокон эффективен для снижения уровня ЛПНП (плохого), а также общего уровня холестерина. «Добавление овса в рацион уменьшает риск сердечных заболеваний за счет сокращения уровня холестерина», — констатируют диетологи.

Кроме того, есть есть освянку по утрам, по можно легко контролировать свой вес — натуральная каша этому способствует.