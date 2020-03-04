Март 4th, 2020

«Человек-невидимка» возглавил американский прокат

Ремейк классического черно-белого фильма по научно-фантастическому роману Герберта Уэллса, неожиданно представленный с точки зрения героини и в жанре психологического хоррор-триллера, стартовал в прокате куда лучше ожиданий.

После того, как план студии Universal по воскрешению классических монстров с треском провалился после выхода ремейка «Мумии» с Томом Крузом, никто, видимо, не ждал успеха от нового «Человека-невидимки». Однако картина с Элизабет Мосс, производство которой обошлось в предельно скромные 9 миллионов долларов, собрала на старте 29 миллионов на одних только домашних экранах, передает издание The Hollywood Reporter.

К тому же фильм получил очень лестные отзывы от критиков, таким образом безоговорочно реабилитировав Universal и ее план после обруганной «Мумии».

На территориях за пределами Америки «Человек-невидимка» собрал 20 миллионов долларов. То есть общие сборы ленты в настоящее время составляют почти 50 миллионов долларов, а это значит, что она уже с лихвой окупилась.