Март 4th, 2020

Большой скандал в семье Вуди Аллена: его сын выступил против мемуаров режиссера

7 апреля выйдут мемуары знаменитого 84-летнего режиссера Вуди Аллена под названием Apropos of Nothing («Относительно ничего»). Однако увидеть свет книга Аллена могла раньше — ее не публиковали из-за секс-скандала с участием режиссера. Напомним, что приемная дочь Вуди Дилан Фэрроу обвинила его в том, что он надругался над ней, когда ей было семь лет.

Опубликовать сочинения Аллена взялось Grand Central Publishing, подразделение издательства Hachette, в котором работает 32-летний сын Аллена, журналист Ронан Фэрроу, ( он — автор расследования о Харви Вайнштейне, послужившего отправной точкой в субедном преследовании киномагната). Узнав, что именно его работодатель взялся за публикацию, Фэрроу обрушился на него с критикой.

Hachette, мой издатель, приобрел мемуары Вуди Аллена после того, как другие крупные издатели отказались сделать это. Он скрыл это от меня и своих собственных сотрудников, пока мы работали над «Поймай и убей» — книгой, повествующей о том, как влиятельные люди, включая Вуди Аллена, избегают ответственности за сексуальное насилие. Я также сказал Hachette, что, если издатель будет вести себя подобным образом, я не смогу работать с ним с чистой совестью.

С моей сестрой Дилан никогда не связывались, чтобы она опровергла или отрицала жестокое обращение, которому она подверглась от Вуди Аллена. А ее заслуживающее доверия утверждение подкреплено отчетами и доказательствами. Я посоветовал Hachette из уважения к своим читателям, авторам и репутации провести тщательную проверку повествования Вуди Аллена, в частности любого утверждения, которое подразумевает, что моя сестра не говорит правду,

— написал он в своем твиттере.

Ронан Фэрроу

Вуди Аллен настаивает на своей невиновности в этом деле — он утверждал, что на Дилан оказывала психологическое давление его бывшая супруга Мия Фэрроу. Словам Аллена верит его приемный сын Мозес Фэрроу, который обвинил во лжи свою сестру и сказал, что выступить против отца ее надоумила мать.

Она постоянно говорила нам, что Вуди — монстр и дьявол. Для моей матери было очень важно представить миру картину счастливого семейства, но на самом деле это было далеко не так, — говорил он.

Мия и Дилан Фэрроу

О физическом и эмоциональном насилии со стороны Мии говорила и другая приемная дочь режиссера, Сун-И Превин, впоследствии ставшая его женой.

Я никогда не была заинтересована в том, чтобы поквитаться с Мией. Но то, что случилось с Вуди, несправедливо. Миа воспользовалась движением #MeToo и выставила Дилан жертвой. И новое поколение слышит об этом, хотя этого не должно происходить, — говорила она.

Вуди Аллен и Сун-И Превин