 
 
Март 4th, 2020

Более 80 тысяч человек заразились коронавирусом в Китае. 50 тысяч выздоровели

По состоянию на утро 4 марта общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Китае достигло 80270 человек, сообщает South China Morning Post.

За сутки выявлены 119 новых случаев заболевания, 38 человек умерли. С начала эпидемии в Китае погиб 2981 человек. 49856 человек выздоровели.

С учетом остального мира общее число зараженных COVID-19 составляет 92801 человек. В общей сложности в мире от коронавируса погиб 3201 человек.

Основными очагами инфекции, помимо Китая, остаются Южная Корея (заразились 5328 человек, умерли 32 человека), Иран (заразились 2336 человек, умерли 77 человек) и Италия (заразились 2263 человек, умерли 79 человек). Всего вирус выявлен в 76 странах.

Category: Мир, Новости ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>