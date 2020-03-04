Март 4th, 2020

Boeing представил проект сверхскоростного вертолета-разведчика

Boeing

Американский авиастроительный концерн Boeing представил проект скоростного вертолета-разведчика, который будет выставлен на тендер FARA Армии США. Как пишет Flightglobal, по проекту, перспективная машина будет выполнена по классической вертолетной схеме с небольшим отличием — в хвостовой части вертолета будут установлены два винта.

Конкурс FARA проводится Армией США в рамках более масштабного тендера FVL, предполагающего разработку и производство пяти типов новых летательных аппаратов для армейской авиации: от легких разведывательных и средних ударных до тяжелых транспортных, способных конкурировать по грузоподъемности с транспортными самолетами.

По итогам конкурса FARA победитель должен будет создать вертолет, способны выполнять полеты не скорости не менее 180 узлов (333 километра в час; ранее сообщалось, что скорость должна быть не менее 205 узлов). Новые машины должны будут заполнить нишу, освободившуюся после списания легких разведывательных вертолетов OH-58D Kiowa Warrior.

Согласно представленному проекту, скоростной вертолет-разведчик получит шестилопастной несущий винт, четырехлопастной рулевой винт и четырехлопастной толкающий воздушный винт. Машина будет оснащена одним турбовальным двигателем и сможет выполнять на скорости около 180 узлов.

Вертолет получит внутренние отсеки вооружения для снижения его радиолокационной заметности и авиационную пушку в носовой части. Кабина машины будет выполнена двухместной с посадкой летчиков друг за другом. Другие подробности о перспективной машине пока не раскрываются.

Внешне вертолет концерна Boeing напоминает прототип ударного скоростного вертолета AH-56 Cheyenne, разработкой которого в 1960-х годах занималась американская компания Lockheed Martin. Эта машина также имела четыре воздушных винта: четырехлопастные несущий и рулевой и трехлопастной толкающий в хвостовой части.

Эта машина имела в длину 16,7 метра, а диаметр ее несущего винта составлял 15,6 метра. Максимальная взлетная масса однодвигательного AH-56 составляла 11,7 тонны. Вертолет был рассчитан на крейсерский полет на скорости в 195 узлов на расстояние до 1,9 тысячи километров.

AH-56 мог быть вооружен двумя пулеметами или гранатометами на турелях в носовой части и в нижней части фюзеляжа, а также ракетами и бомбами, подвешенными на крыле. Первый полет AH-56 состоялся в 1967 году. В общей сложности по проекту были построены 10 вертолетов.