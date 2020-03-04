Акции США обвалились после «шоковой терапии» ФРС, курс доллара стабилен

Короткий скачок индексов (S&P 500 на 39 пунктов, Dow — на 270, а Nasdaq — 89) сразу же сменился падением. По итогам торгов в Нью-Йорке индекс S&P спикировал на 2,91%, растеряв почти весь показанный накануне рост. Dow Jones, объединяющий акции топ-30 крупнейших компаний США, упал на 2,94%, а высокотехнологичный Nasdaq — на 2,99%.
На рынке «запахло паникой», констатирует аналитик BlueBay Asset Management Тимоти Эш: смягчением политики ФРС рассчитывала поддержать рынки, пережившие в феврале рекордное падение за 9 лет.
Хотя инвесторы ждали смягчения в политики, закладывая в котировки фьючерсов на ставку почти 100% вероятности ее снижения марте, внезапный ход ФРС «оставил больше вопросов, чем ответов», констатирует Линген: почему, например, нельзя было дождаться заседания 18 марта, при том что индексы росли второй день.
«Что ФРС знает такого о вирусе, чего не знает рынок?» — удивляется Эш, добавляя, что логично было бы дождаться календарного заседания (18 марта), а пока ограничиться словесными интервенциями. Но ФРС решила иначе, несмотря на то, что «низкие ставки не могут вылечить коронавирус, они также бессильны полностью компенсировать удар по потреблению и доверию» потребителей и бизнеса, говорит он.
Рубль отреагировал на решение ФРС резким ростом, больше половины которого затем растерял. С отметки 66,60 (на 17.57 мск) курс доллара спикировал до 65,3 рубля (на 18,57 мск), но завершил торги выше 66 рублей (66,04). Индекс доллара обновил 6-недельный минимум, цены на золото взлетели на 3%, а доходность 10-летний казначейских облигаций США пробила символическое «дно» и впервые в истории ушла ниже 1% годовых.
Что касается рубля, то его укрепление пока носит носит пока весьма умеренный: решение ФРС повергло инвесторов в растерянность, они оказались не готовы и пытаются спрогнозировать последствия, говорит аналитик «Финама» Алексей Коренев.
Скорее всего, ФРС продолжит снижать ставки, говорит Линген. Рынок закладывает 60% вероятности нового шага вниз на 25 б.п. уже в марте. Сентябрьские фьючерсы на ставку котируются на уровне 0,5% годовых, что предполагает еще два снижения.
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