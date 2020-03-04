Акции США обвалились после «шоковой терапии» ФРС, курс доллара стабилен

Шоковая терапия от Федеральной резервной системы США, которая во вторник решила экстренно снизить процентную ставку, обернулось новым резким падением на американском фондовом рынке.Впервые 2008 года ФРС приняла решение по монетарной политике на внеплановом заседании, снизив стоимость займов сразу на 50 базисных пунктов — до 1-1,25% годовых.

Короткий скачок индексов (S&P 500 на 39 пунктов, Dow — на 270, а Nasdaq — 89) сразу же сменился падением. По итогам торгов в Нью-Йорке индекс S&P спикировал на 2,91%, растеряв почти весь показанный накануне рост. Dow Jones, объединяющий акции топ-30 крупнейших компаний США, упал на 2,94%, а высокотехнологичный Nasdaq — на 2,99%.

На рынке «запахло паникой», констатирует аналитик BlueBay Asset Management Тимоти Эш: смягчением политики ФРС рассчитывала поддержать рынки, пережившие в феврале рекордное падение за 9 лет.

Решение о внезапном снижении ставки было принято после после того, как в Вашингтоне завершилась встреча министров и финансов и глав центробанков стран G7. По ее итогам в совместном коммюнике финансовые власти «Большой семерки» анонсировали планы «задействовать все доступные инструменты», чтобы «поддержать рост» мировой экономики и «защитить» ее от рисков, которые представляет эпидемия коронавирура, сломавшая производственные цепочки и обвалившая цены акций и сырья.

Но план ФРС не сработал, категоричен стратег BMO Йен Линген: «Вряд ли Джером Пауэлл (глава Федрезерва — ред.) сегодня утром выходил из дома с мыслью обрушить рынок».

Хотя инвесторы ждали смягчения в политики, закладывая в котировки фьючерсов на ставку почти 100% вероятности ее снижения марте, внезапный ход ФРС «оставил больше вопросов, чем ответов», констатирует Линген: почему, например, нельзя было дождаться заседания 18 марта, при том что индексы росли второй день.

«Что ФРС знает такого о вирусе, чего не знает рынок?» — удивляется Эш, добавляя, что логично было бы дождаться календарного заседания (18 марта), а пока ограничиться словесными интервенциями. Но ФРС решила иначе, несмотря на то, что «низкие ставки не могут вылечить коронавирус, они также бессильны полностью компенсировать удар по потреблению и доверию» потребителей и бизнеса, говорит он.

Рубль отреагировал на решение ФРС резким ростом, больше половины которого затем растерял. С отметки 66,60 (на 17.57 мск) курс доллара спикировал до 65,3 рубля (на 18,57 мск), но завершил торги выше 66 рублей (66,04). Индекс доллара обновил 6-недельный минимум, цены на золото взлетели на 3%, а доходность 10-летний казначейских облигаций США пробила символическое «дно» и впервые в истории ушла ниже 1% годовых.

Что касается рубля, то его укрепление пока носит носит пока весьма умеренный: решение ФРС повергло инвесторов в растерянность, они оказались не готовы и пытаются спрогнозировать последствия, говорит аналитик «Финама» Алексей Коренев.

Скорее всего, ФРС продолжит снижать ставки, говорит Линген. Рынок закладывает 60% вероятности нового шага вниз на 25 б.п. уже в марте. Сентябрьские фьючерсы на ставку котируются на уровне 0,5% годовых, что предполагает еще два снижения.