Март 3rd, 2020

Зеленского обвинили в сексизме

Президент Владимир Зеленский во время Всеукраинского совещания работников угольной отрасли Украины допустил сексистское замечание

Запись спича президента выложила в Facebook сообщество «Гендер в деталях».

Во время вопросов к президенту человек перебил женщину, которая начала говорить, на что Зеленский отреагировал замечанием.

«Пусть женщина первая скажет, это правильно … Но подождите, вы же не женщина, вы же человек … серьезный!» — сказал Зеленский.

Ранее Зеленского уже обвиняли в сексистских высказываниях. Так, 17 июня 2019 он посетил в Париже крупнейший в Европе кампус стартапов Station F, где во время выступления назвал украинских женщин брендом Украины.