 
 
Март 3rd, 2020

Японские диетологи рассказали какие болезни можно вылечить морковкой

Японские диетологи рассказали какие болезни можно вылечить морковкой. Как оказалось таковых достаточно много и при этом морковка определенных сортов даже повышает «мужскую» силу не хуже женшейня. Но еще и отличная профилактика сердечных болезней и рака.

Данное заключение было сделано учеными после проведенного эксперимента с использованием раковых клеток, которые подвергались воздействию разных растительных компонентов. Исследователи установили, что очень высоким эффектом защиты против рака обладает морковь (при условии регулярного употребления в пищу).

«Регулярное употребление моркови или яблок может стать эффективной профилактикой от онкологических заболеваний», — заключили польские эксперты.

Способность моркови к уничтожению раковых клеток связывают с присутствием в ней бета-каротина — антиоксиданта, который, как известно, хорошо стимулирует иммунную систему. Ежедневное употребление в пищу моркови или свежевыжатого морковного фреша станет отличным средством для профилактики тяжелых заболеваний.

 

Category: Наука, Новости ﻿
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