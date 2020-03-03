Март 3rd, 2020

В Украине подтвержден первый диагноз коронавируса

В Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Это подтверждается результатами тестирования в Черновцах.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины, Виктор Ляшко на брифинге в Кабинете министров

1 марта Ляшко говорил, что в Черновцах проверяют подозрение на коронавирус у человека, который вернулся из Италии — теперь информация подтвердилась.

«В аэропорту был проведен температурный скрининг, температура у человека была нормальная. После этого он вернулся в Черновицкую область. В Черновицкой области был проведен дополнительное температурное исследование, заполнен опросник на человека и ему была предоставлена памятка о самоизоляции, поскольку человек путешествовал по странам, в которых были зарегистрированы случаи Covid 19. Семья, которая путешествовала — мужчина и женщина — самоизолировались , буквально через два дня после самоизоляции у мужчины появились симптомы, которые говорили о возможности коронавирусной инфекции. Он по утвержденному алгоритму, по памятке самоизоляции, обратился к семейному врачу. Получил консультацию и продолжал выполнять рекомендации врача.

29 числа в ночь появились определенные симптомы, которые требовали дополнительных консультаций в инфекционной больнице. Была вызвана «скорая помощь», приехала бригада, которая определена именно для выезда и транспортировки больных с подозрением на коронавирусную инфекциею. Доставлен больной был в госпитальную базу.

Во время медицинского осмотра были взяты биологические материалы для исследований. В воскресенье, 1 марта, было проведено быстрые тестирования на грипп А и B. Затем были проведены тестирования на грипп методом полимеразной цепной реакции — и забрали пробы, которые доставлены в вирусологической лаборатории в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения. Вчера я говорил, что у нас есть четыре случая с подозрением, сегодня это подозрение подтверждено у одного человека «.

Минздрав начал работать с лицами, которые контактировали с больным. По словам Ляшко, их не много.