Март 3rd, 2020

В новом мультике от Disney и Pixar появится героиня-лесбиянка

Создатели анимационных лент не желают отставать в прогрессивном мире. Поэтому переходят на сторону равенства и толерантности.

Несмотря на то, что долгожданный мультфильм «Вперед» выйдет в Украине весной, мировая премьера уже состоялась. 21 февраля зрители впервые увидели все секреты, о которых им ранее не рассказывали, и были удивлены. Конечно, удерживать это в тайне просто невозможно.

Так, недавно стало известно, что в рисованной истории появится новая героиня-гомосексуалка. Ее зовут Спенсер, она работает офицером полиции, имеет один глаз и рожок на голове.

Напомним, что по сюжету мультика двое братьев-эльфов узнают — могут провести еще один день с отцом, который погиб. Впрочем, сначала стоит разыскать потерянные чары. Невероятные приключения и сказочных персонажей увидим уже совсем скоро — 5 марта.