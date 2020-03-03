Март 3rd, 2020

В Молдове на конкурсе виноделов назвали Крым российским

Организаторы винного конкурса Eurasia Wine & Spirits Competition 2020, который состоялся в Молдове, назвали оккупированый РФ украинский Крым российской территорией. Соответствующие данные указаны на сайте конкурса.

По результатам конкурса 7 место заняло вино «Бастардо Массандра» 2015 года. Страной происхождения вина организаторы указали Российскую Федерацию.

Как сообщает проэкт «Крым.Реалии», оккупационная администрация Крыму уже выразила радость по поводу решения организаторов «несмотря на санкции».

«Вкус и аромат крымского вина пробивает блокадный статус республики: несмотря на санкции Запада и США, эксперты виноделия признали высокое качество» Бастардо Массандра «на международном уровне. Конкурс проводится под патронатом и по регламенту Международной Организации Винограда и Вина», — заявил подконтрольный Кремлю «министр сельского хозяйства» оккупированного Крыма Андрей Рюмшин.