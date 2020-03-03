Март 3rd, 2020

В Литве предложили Украине, Польше и Беларуси создать союз «Межморье» для борьбы с РФ

Один из литовских историков уверен, что если возродить сильное государство на манер «Речи посполитой» или «Великого княжества Литовского», в которое войдут Литва, Польша, Украина и Беларусь, то можно успешно противостоять Кремлю.

Историк Альвидас Никжентайтис в интервью порталу Delfi заявил, что для борьбы с Россией необходим геополитический союз, который он назвал Intermarium – «Межморье», в который должны будут войти Литва, Польша, Украина и Беларусь, передает Joinfo.ua.

По словам Никжентайтиса, на сегодняшний день существует несколько типов такого геополитического союза: Intermarium – от Балтийского до Черного моря; польская концепция АБЧ — Адриатическое, Балтийское и Черное моря; концепция поляка Ежи Гедройца — Украина, Литва, Беларусь.

«Для меня же Intermarium наиболее близок по содержанию к концепции Гедройца. Он даже рассуждал о том, каким в этом регионе должен быть порядок после падения коммунизма и СССР. Его идея заключалась в том, что без демократических государств в Украине, Беларуси и Литве не может существовать и независимая Польша. Поэтому, что касается меня, то с точки зрения Литвы я могу сказать то же самое: без демократической Польши, Украины и Беларуси не может быть и свободной, демократической Литвы», — подчеркнул историк.

Никжентайтис выразил надежду, что со временем к Intermarium помимо украинцев и поляков присоединится и Беларусь.

«И если говорить об изменившейся ситуации, мы не можем забывать о факторе России. Все же Россия с аннексией Крыма сделала то, что никто в XX и XXI веке не ожидал. Никто не ожидал, что можно силой менять межгосударственные границы, и в этом случае печальное прошлое первой половины двадцатого века нас настигает, заставляет думать и искать возможные альтернативы на «черный день», — отметил он.

Украина на этом пути получает свою сильную роль – роль одного из локомотивов конфедерации, своеобразных “Соединенных Штатов Европы”. Договариваясь и вступая в союз с равными, Украина возможно обеспечит будущее и устойчивое развитие для своего народа, а также воплощение мечты каждого украинца – участие в европейских процессах с учетом интересов нации.