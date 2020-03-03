Март 3rd, 2020

В Беларусь прибыли натовцы: Британские военные проведут учения с сябрами «Зимний партизан»

В Витебской области Беларуси в понедельник началась совместная тренировка британских и белорусских военнослужащих под названием «Зимний партизан», сообщает Радио Свобода.







В Беларусь прибыли военнослужащие 42-го батальона морской пехоты вооруженных сил Великобритании. Беларусь представляет миротворческая рота 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Совместная тренировка на полигоне Витебской отдельной воздушно-десантной бригады «Лосвидо» продлится до 14 марта.



В сообщении министерства обороны Беларуси говорится, что «мероприятие проходит на двусторонней основе согласно взаимодействию по вопросам подготовки миротворческого персонала». Подчеркивается, что подобные тренировки начались еще в 2018 году. Однако, как сообщает «Белсат», впервые такое мероприятие с участием британских военных проходит на территории Беларуси.



Как пишут белорусские СМИ, «наряду с военной подготовкой войска будут участвовать в культурных мероприятиях, изучая общую историю двух стран, особенно вклад обеих стран в победу во Второй мировой войне.



Президент Беларуси А.Лукашенко в последние месяцы неоднократно говорил об угрозе войны и даже говорил, что в ее случае населению раздадут оружие. С кем грозит война – он не уточнял. При этом сам Лукашенко неоднократно обвинял Россию в давлении на Минск и утверждал, что ряд сил на РФ хочет лишить Беларусь суверенитета.



