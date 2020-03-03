Март 3rd, 2020

Ученые — Земля в прошлом была сплошным океаном

Как Земля выглядела 3,2 миллиарда лет назад? Новые данные свидетельствуют о том, что планета была покрыта огромным океаном и вообще не имела континентов.

Ученые из Австралии сообщили, что материки появились позже, когда тектоника плит толкнула огромные каменистые земли вверх, чтобы пробить морские поверхности.

Они нашли подсказки об этом на дне существующего океана, сохранившем кусок древнего морского дна, который сейчас находится в районе северо-западного побережья Австралии.

Между тем, первая вода на Земле могла быть перенесена на ее поверхность ледяными кометами из-за пределов нашей солнечной системы, либо попасть с космической пылью со стороны Солнца и его пылевых облаков во время образования Земли.

Когда Земля была горячим океаном магмы, водяные пары и газы поднимались в атмосферу. «Затем из атмосферы пошел дождь, когда условия стали достаточно прохладными», — сказал ведущий автор исследования Бенджамин Джонсон, доцент кафедры геологических и атмосферных наук в Университете штата Айова.