Март 3rd, 2020

Ученые выяснили, сколько времени надо гладить кота, чтобы побороть стресс





Ученые Вашингтонского университета психологии провели с домашними животными необычный эксперимент, в результате которого выяснили, каким образом непродолжительное общение с домашними животными помогает человеку победить стресс.



Журнал AERA Open опубликовал результаты проведенного исследования, в котором приняли участие 249 студентов. Учащихся намерено распределили на четыре группы. Об этом пишет Change.



Участники первой группы контактировали с собаками и кошками 10 минут. Вторая же группа просто наблюдала за первой. Третья группа рассматривала различные фотографии с домашними животными. Участникам эксперимента из четвертой группы только лишь сообщили, что они будут контактировать с животными, однако этого так и не произошло.

Впоследствии ученые в разное время взяли (по три раза) образцы слюны у каждого участника эксперимента для оценки содержания гормона стресса — кортизола в организме. В итоге ученые заметили, что в первой группе гормон стресса значительно понизился после контакта с животными уже через 10 минут.

Уровень кортизола у второй группы также снизился, а у студентов других оставшихся групп не было выявлено никаких изменений в составе гормона стресса.