Ученые объяснили, почему планеты у далеких звезд оказались «пустыми» внутри

Увидеть кольца у далекого объекта нелегко — даже во время транзита планеты, то есть прохождения ее на фоне материнской звезды, кольца остаются неразличимыми.

Чтобы проверить свою идею, исследователи провели компьютерное моделирование транзита планеты с кольцами на фоне звезды, рассчитав ее влияние на излучение, которое могут зарегистрировать телескопы.

В моделировании учитывался различный состав и размеры колец — исследование показало, что во многих случаях они действительно могут создавать иллюзию чересчур большого и рыхлого небесного тела.