 
 
Март 3rd, 2020

Ученые объяснили, почему планеты у далеких звезд оказались «пустыми» внутри

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Ученые объяснили, почему планеты у далеких звезд оказались «пустыми» внутри — вся проблема в расстоянии и кольцах.

Крайне низкую плотность далеких планет объяснили их кольцами. Невидимые с Земли системы колец, согласно исследованию ученых из Американского астрономического общества, создают иллюзию низкой плотности оболочек космических тел. Работа опубликована в журнале The Astronomical Journal. Многие дальние планеты при изучении с помощью телескопов кажутся очень неплотными — они выглядят как облака газа, окружающие твердое ядро. Однако, согласно гипотезе ученых, это иллюзия, которую создают системы колец.

Увидеть кольца у далекого объекта нелегко — даже во время транзита планеты, то есть прохождения ее на фоне материнской звезды, кольца остаются неразличимыми.

Чтобы проверить свою идею, исследователи провели компьютерное моделирование транзита планеты с кольцами на фоне звезды, рассчитав ее влияние на излучение, которое могут зарегистрировать телескопы.

В моделировании учитывался различный состав и размеры колец — исследование показало, что во многих случаях они действительно могут создавать иллюзию чересчур большого и рыхлого небесного тела.

Category: Наука, Новости ﻿
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