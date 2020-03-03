 
 
Март 3rd, 2020

Ученые объяснили, какие болезни можно «вылечить» любовью



Австралийские ученые из университета Сиднея провели эксперимент, результатами которого стало любопытное открытие.

Согласно исследованиям, при общении с людьми, к которым мы питаем нежные чувства, наш организм выделяет окситоцин. Об этом пишет MedikForum, пишет ГолосUA.

Окситоцин – гормон, играющий ключевую роль в сближении мужчины и женщины, в проявлении материнской привязанности к ребенку, а также нашей адаптации в обществе.
Как утверждают ученые, окситоцин – лучший помощник в избавлении от тяги к алкоголю и курению, а также способен защитить наш организм от стресса. У людей с нехваткой этого гормона часто возникают психологические проблемы. Они подвержены частой смене настроения, становятся раздражительными, злоупотребляют спиртным.

Недостаток окситоцина также приводит к проблемам с лишним весом. В организме человека, который окрылен романтическими чувствами, вырабатываются эндорфины – гормоны удовольствия. Благодаря эндорфинам можно вылечить простуду и даже простатит, утверждают ученые.

Category: Мир, Новости ﻿
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