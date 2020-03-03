Март 3rd, 2020

У Филиппа Киркорова стали вываливаться волосы

Пользователи соцсетей бурно обсуждают фотографию, изображающую человека, очень похожего на Филиппа Киркорова, у которого сзади видна солидная проплешина. По данным журналистов SM News, на снимке запечатлен именно «король отечественной поп-сцены», которого папарацци подловили в момент, когда он был без парика.

Фотография сделана со спины. На ней видно, что Киркоров даже не видел, что его снимают. Заметно, что его пышная шевелюра в районе макушки сильно поредела, образовав внушительную проплешину. Журналисты дали понять, что лысина певца для них не новость.

«Без парика уже видны возрастные изменения. Ну Филиппу ни много ни мало 52 года», — отмечается в статье.

По данным телеканала «Царьград», в соцсетях снимок лысеющего артиста вызвал настоящий ажиотаж. Пользователи поделились на два лагеря: в одном утверждают, что Киркоров уже давно скрывает проплешину, в другом до сих пор уверены в безупречной родной прическе певца.