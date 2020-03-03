Март 3rd, 2020

Тогда и сейчас: как сегодня выглядят актеры сериала «Друзья»

Стареть не страшно, когда видишь, какими крутыми остались «друзья» твоего детства и юности.

22 сентября 1994 года на экраны вышла пилотная серия ситкома «Друзья», которая стала началом феерического успеха для проекта и его актеров.

Никому не верится, что с тех пор прошло целых 25 лет! Да-да, именно столько времени миллионы зрителей пересматривают сериал сезон за сезоном, смеются над «Друзьями» и сопереживают им. Ну а шутки и забавные реплики героев — это классика, которую каждый из нас знает на память.

Через четверть века Моника, Рейчел, Джои, Фиби, Чендлер и Росс снова вернутся на экраны, чтобы юбилейным эпизодом удивить фанов культового ТВ-шоу.

Смотрите фотосравнение главных и второстепенных актеров в прошлом и теперь. И убеждайтесь, что время может украсть молодость, но не впечатляющую харизму и всемирную любовь!