Март 3rd, 2020

Светлану Лободу не пустили в Лувр.

Популярная поп-исполнительница Светлана Лобода проводит отпуск в Париже. Она уже рассказывала о том,как посетила несколько модных показов и шоу Мадонны.

Так же много времени Лобода уделяет магазинам и торговым центрам. Ведь артистке постоянно нужно пополнять свой гардероб. Ка сценический,так и личный.

Но и для культурного отдыха Светлана находит время. В Париже огромное количество музеев,выставок и галерей. И многие артисты ищут вдохновение именно в таких местах. Лобода-не исключение.

Но ее планам помешал коронавирус. На днях Лувр решили закрыть для посетителей на время эпидемии. И это немного расстроило певицу. О чем она и написала в своем блоге.