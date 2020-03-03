Светлану Лободу не пустили в Лувр.

Популярная поп-исполнительница Светлана Лобода проводит отпуск в Париже. Она уже рассказывала о том,как посетила несколько модных показов и шоу Мадонны.
Так же много времени Лобода уделяет магазинам и торговым центрам. Ведь артистке постоянно нужно пополнять свой гардероб. Ка сценический,так и личный.
Но и для культурного отдыха Светлана находит время. В Париже огромное количество музеев,выставок и галерей. И многие артисты ищут вдохновение именно в таких местах. Лобода-не исключение.
Но ее планам помешал коронавирус. На днях Лувр решили закрыть для посетителей на время эпидемии. И это немного расстроило певицу. О чем она и написала в своем блоге.
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