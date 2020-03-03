Март 3rd, 2020

Собака Сальми Хаек стала звездой интернета.

Голливудская звездаСальма Хаек недавно разместила у себя на странице очаровательное фото.

На нем видно ее собачку,которая мирно сидит на ногах у звезды,поджидая когда Сальма закончит делать педикюр. Очевидно,что животное привыкло к таким странным прогулкам и ведет себя очень спокойно.

Скорее всегоЮактриса не расстается с домашним любимцем и везде берет его с собой.

Собачку зовут Пчела,как сообщила сама Сальма.

Сальма Хаек -известна многими ролями в Голливуде.

Сейчас звезда снимается еще в ряде картин, которые выйдут в прокат в 2019 и 2020 годах. В комедии Limited Partners, которая пока не получила русского названия, актриса вновь удивит публику. Ради роли Сальма перекрасилась в рыжий цвет, чего не делала никогда.