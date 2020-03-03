Март 3rd, 2020

«Слугам Народа» сбросили методичку, как объяснить экономическую катастрофу

В распоряжении НВ оказался документ Офиса президента, который получили некоторый депутаты Слуги народа накануне внеочередного заседания Верховной Рады.

Документ содержит подсказки для депутатов относительно того, как необходимо аргументировать претензии к Кабинету министров и руководителям силовых ведомств.

Относительно перестановок в Кабмине в документе говорится, что сейчас правительству необходима «тройная перезагрузка»: политическая, структурная и кадровая.

Мы признаем достижения правительства — снижение инфляции, снижение учетной ставки НБУ, успешные переговоры по газу, борьба с теневыми рынками (в частности, игорного бизнеса). Но мы не можем и не будем закрывать глаза на перекосы и дисбалансы в политике Кабмина — провальную политику по промышленному производству, спад экспорта из-за стойкой ревальвации гривни, низкие объемы бюджетных поступлений», — говорится в документе из ОПУ.

«Кабмин декларировал человекоцентричность своей программы. Но сегодня это, к сожалению, остается декларацией. Люди должны почувствовать позитивные изменения, которые происходят в стране, на себе, на своем благосостоянии и безопасности. Пока этого не происходит», — отмечается в документе.

Кроме того, в документе утверждается, что Кабмин «не имеет четкой стратегии, как остановить падение промышленности».

Также правительство обвиняют в том, что не заработали должным образом механизмы поддержки инвесторов.

«У избирателей, с которыми мы встречаемся, есть впечатление, что политика украинского правительства ведется в интересах внешних кредиторов страны, а не в интересах народа. К сожалению, мы не имеем достаточно аргументов, которые могли бы опровергнуть это мнение», — говорится в документе.

Кроме того, в документе подчеркивается, что августовское объединение министерств не сработало.

«Целые отрасли остались или без присмотра государства вообще — потому что у министров просто не доходят руки охватить все разнообразие деятельности своего ведомства», — отмечают авторы документа.

Депутатам предлагают критиковать Кабмин за отсутствие коммуникаций с Верховной Радой и фракцией Слуга народа.

Кроме того, в документе говорится, что некоторые министры не справились со своими обязанностями.

«Руководители ряда центральных органов исполнительной власти и служб, которые являются критически важными для наполнения бюджета, не показывают тот результат, который мог бы удовлетворить требования народа Украины. В частности, речь идет о таможенной службе. Куча людей „застряла“ в социальных лифтах, и вместе с тем, правительство не может найти руководителей и специалистов для работы в ведомствах», — говорится в документе.

Относительно руководителей силовых ведомств депутатам предлагают говорить, что ни Офис генпрокурора, ни НАБУ «не действуют в соответствии с запросом общества на справедливость».

«Президент неоднократно подчеркивал: никаких „неприкасаемых“ у него не будет. Независимо от того, на какой должности человек работает, сколько она работала в команде, насколько она близка к Президенту. Единственный критерий — честность и эффективность. На одну должность человек не назначается навсегда. На любой должности честность и порядочность должно сочетаться с профессионализмом и эффективностью. С теми, кто не готов соответствовать этим критериям — мы будем прощаться, не дожидаясь конца полномочий», — отмечается в документе.

Депутатам предлагают сказать, что они пробовали решить вопрос в рабочем порядке, путем коммуникации и с правительством, и руководством правоохранительных органов. Но это не принесло существенных изменений.

«У нас нет цели отправить кого-то в отставку просто „чтобы отправить“. Мы четко видим, где есть проблемы и наша цель — эти проблемы решить. Однако, если кто-то решит уйти — мы отнесемся к этому с пониманием. Новые политики отличаются от старых не возрастом и даже не местом получения образования. Они отличаются прежде всего тем, что не держатся за должности или мандаты. И находят в себе мужество признавать собственные ошибки и просчеты», — говорится в документе.

Фото: НВ

Фото: НВ