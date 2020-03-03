Март 3rd, 2020

При поддержке России армия Асада пошла в наступление.

Сирийский диктатор и его союзники пошли в наступление на востоке страны. Им удалось захватить два населенных пункта. Россия присылает в поддержку Асаду уже четвертое судно-десантный корабль «Новочеркаск».

Издание,поддерживающее диктатора, сообщило,что после непродолжительных боев армия Асада захватила Танабех и Джавбас, а потом продолжила наступление в сторону города Нейраб.

Дойти до Нейраба войскам Асада стратегически важно. Именно там базируется турецкая авиация. Днем раньше сообщалось,что Турция уничтожила военный аэродром армии диктатора.

Российсая военная полиция поддержала наступление и вошла в город Серакиб на востоке Идлиба. Сделали они это,по их заверениям,чтобы гарантировать городу безопасность,ведь там находится важная транспортная магистраль.



