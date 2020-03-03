Март 3rd, 2020

Пирамида Хеопса могла быть Ноевым Ковчегом — исследователь

Большая пирамида Египта в Гизе могла быть метафорическим объектом, который защищал цивилизацию от «потопа». Когда-то христиане считали, что история о Ноевом Ковчеге относится к реальному событию глобального масштаба, которое произошло в относительно недавнем прошлом.

Историк Мэтью Сибсон выдвинул теорию о том, что на самом деле библейское повествование пересказало историю большого наводнения на Ближнем Востоке, где египетская элита использовала Великую пирамиду в Гизе для защиты от катастрофы. Об этом ученый сообщил на YouTube-канале Ancient Architects.

«Свитки Мертвого моря были обнаружены пастухами-бедуинами более 50 лет назад в пещерах Кумран в Иудейской пустыне на Западном берегу у Мертвого моря. Находка около 800 рукописей возрастом 2000 года, а также ряд библейских и небиблейских историй, дает историкам возможностьзаглянуть в прошлое», — сказал Сибсон.

Некоторые называют это крупнейшим археологическим открытием 20-го века, но ученые, работающие над проектом цифровой библиотеки «свитков Мертвого моря» Леона Леви, отсканировали десятки тысяч фрагментов свитков с помощью изготовленной на заказ камеры.

«Многие считают, что Ноев Ковчег — это всего лишь миф, а некоторые считают, что он описывает глобальное наводнение, но это может быть пересказ истории, которая сосредоточена вокруг наводнения на Ближнем Востоке. Идея ковчега в форме пирамиды, конечно, заставляет нас думать о древнем Египет, и мы знаем, что Египет в значительной степени фигурирует в Ветхом Завете «, — отметил историк.

По его словам, маловероятно, что на судно было похоже на пирамиду судно, однако эта история метафорически описывает, как египтяне пережили потоп.