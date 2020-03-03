Март 3rd, 2020

Один из известных японских препаратов подходит для лечения коронавируса — врачи

«Акции Fujifilm выросли после того, как в минувшие выходные министр здравоохранения Японии Катсунобу Като прокомментировал рекомендацию препарата Авиган для лечения коронавируса»

Буквально шесть лет назад этот же препарат использовали для лечения совсем другого вируса — Эболы:

«Эксперты разрешили к применению такой медицинский препарат, как Авиган, созданный фирмой Fujifilm для лечения больных лихорадкой Эбола. Данный препарат до конца не прошел клинические испытания, но ученые уже заявляют, что Авиган – это эффективное средство в борьбе с лихорадкой Эбола.»

Сам же производитель изначально разрабатывал его как лекарство от грипп