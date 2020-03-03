 
 
Март 3rd, 2020

Один из известных японских препаратов подходит для лечения коронавируса — врачи

коронавирус,фуфломицин,лекарства,Fujifilm

«Акции Fujifilm выросли после того, как в минувшие выходные министр здравоохранения Японии Катсунобу Като прокомментировал рекомендацию препарата Авиган для лечения коронавируса»

Буквально шесть лет назад этот же препарат использовали для лечения совсем другого вируса — Эболы:
«Эксперты разрешили к применению такой медицинский препарат, как Авиган, созданный фирмой Fujifilm для лечения больных лихорадкой Эбола. Данный препарат до конца не прошел клинические испытания, но ученые уже заявляют, что Авиган – это эффективное средство в борьбе с лихорадкой Эбола.»
Сам же производитель изначально разрабатывал его как лекарство от грипп

Tags: | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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