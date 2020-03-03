Март 3rd, 2020

Новое приложение от нейросети позволяет удалить человека из видео

Полку средств дипфейков прибыло – Джейсон Мэйс, специалист по машинному интеллекту из Google, разработал новый инструмент для ретуширования картинки на экране. Он позволяет полностью удалить изображение человека из кадра, создать иллюзию его отсутствия. Инструмент создан при помощи Javascript и TensorFlow, а опробовать его можно через приложение для вебкамеры « Disappearing People ».

Метод заключается в том, что изначально камера снимает пустое помещение, создается детальная карта видимого изображения. Затем, когда в кадре появляется человек, приложение вычисляет, какие пиксели он занимает, и подменяет их пикселями из эталонной карты. Работа ведется в реальном времени, алгоритмы пока несовершенны и следы перемещений человека все же заметны. Однако его самого на отретушированном видео не видно, не остается никаких зацепок для идентификации посетителя.

Мэйс спроектировал приложение из творческого и научного интереса, он не уточняет области его применения. Впрочем, демо-ролик сразу дает подсказку – когда человек перемещается по мягкой поверхности, она характерно прогибается под ним, но приложение не восстанавливает эти фрагменты кадра. Выглядит это так, будто рядом ходит человек-невидимка. Вот и первое направление работы – недорогие спецэффекты для кинематографа.