Нефть взлетела на 5% после предложения саудитов срезать добычу

Цены на нефть ускорили рост на вечерних торгах в понедельник на ожиданиях, что центральные банки и страны ОПЕК протянут спасательный круг тонущему рынку «черного золота» в виде снижения процентных ставок и резкого сокращения добычи.Цена барреля Brent с отметки 48,8 доллара на утренней сесии в Азии к 20.38 мск взлетела до 52,37 доллара, прибавляя 7,3% внутри дня и 5,2% относительно закрытия пятницы.

Фьючерсы на WTI в Нью-Йорке к 21.19 мск подорожали на 4,5%, до 46,77 доллара за бочку, следуя за американскими фондовыми индексами, отскочившими от «дна» более чем на 2%.

Рынки акций поверили в резкое — на 0,5 процентного пункта — снижение ставки ФРС 18-19 марта. Рынок нефти, в свою очередь, начал верит, что ОПЕК и Россия снова уменьшат поставки, чтобы не допускать избытка из-за обвального сокращения спроса в Китае, говорит стратег MUFG Эхсан Хоман.

Саудовская Аравия предлагает убрать с рынка дополнительно 1 млн баррелей в сутки, из которых 400 тысяч берет на себя, сообщает со ссылкой на источники в ОПЕК The Wall Street Journal.

Де-факто Saudi Aramcо уже срезала производственные мощности на этот объем: по данным Reuters, Эр-Рияд на 500 тысяч баррелей в сутки сокращает мартовские отгрузки поставки в Китай, где 60 млн человек оказались под карантином, а загруженность автомобильных дорог до сих пор вдвое ниже нормы для этого времени года.

Это означает падение добычи Саудовской Аравии упала до минимумов с первого квартала 2011 года — 9,3 млн баррелей в сутки. Общая добыча в ОПЕК за февраль, по оценке Reuters, опустилась до 27,84 млн баррелей в день и стала рекордно низкой за 11 лет.

С проблемами на китайском рынке столкнулась и Россия: по данным ЦДУ ТЭК, экспорт в КНР в феврале рухнул на на 35,4% — до 3,14 млн тонн. Источник в крупной российской нефтяной компании сообщил Reuters, что «спрос сильно пострадал» и даже 1 млн баррелей сокращения внутри ОПЕК+ может быть недостаточно.

На предыдущей встрече в начале февраля Россия наотрез отказалась уменьшать производство, хотя на этом настаивали саудиты и их ближневосточные союзники. Но обвал нефтяных котировок ниже 50 долларов за баррель Urals заставил задуматься нефтяников и чиновников.

Хотя «для российского бюджета текущий уровень цен на нефть является приемлемым», это «не отменяет необходимости активных действий, в том числе совместно с зарубежными партнёрами», заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин после совещания с членами правительства и главами «Роснефти» и «Газпром нефти».

Рынок воспринял эти слова как сигнал, что Россия готова сокращать добычу, говорит аналитик UBS Джованни Стауново. Скорее всего, ОПЕК попытается удивить рынок и срежет больше, чем ожидается — 1,2 млн баррелей в сутки, прогнозирует Хоман MUFG. Такую же цифру в понедельник озвучил вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

Любой шаг в объеме меньше миллиона баррелей рынок воспримет как бездействие, и котировки рухнут до 40 долларов, добавляет Хоман.

По данным источников Reuters, на закрытых переговорах российская делегация продолжает противиться сокращению, видимо, пытаясь выторговать себе как можно меньшую квоту.

«Саудовская Аравия хочет остановить падение цен, Россия по-прежнему не согласна. Возможный вариант — сокращение добычи одной ОПЕК, но это пошлет не очень хороший сигнал рынку. С другой стороны, сокращать (добычу) необходимо, другого не дано», — сказал источник агентства.