Март 3rd, 2020

MARUV поздравила всех с наступающим 8 марта, фанаты возмущены

На странице популярной и скандальной певицы Марув опять разыгрались страсти.

Анна Корсун решила презентовать свою новую работу под странным названием «Новая сила киски» и, заодно,поздравила своих поклонниц с наступающим советским праздником 8 марта. Это вызвало очередную волну возмущений тех,кто этот день праздником не считает и многие даже отписались от страницы Анны.

Так же неоднозначную реакцию вызвал и текст новой песни. Некоторым он показался уж слишком вульгарным.

Но Анна вряд ли будет обращать внимание на такие комментарии. Ведь,не смотря ни на что,у нее есть армия поклонников,которым очень нравится ее раскованный образ.

А учитывая ее частое появление на русских каналах,Марув ,скорее всего,вскоре повторит историю Ани Лорак и других таких же,которые предпочли зарабатывать в соседней не дружественной стране.