Кремль заявил о риске столкновения с Турцией в Сирии

По словам Пескова, усилия сейчас направлены на то, чтобы свести этот риск к минимуму.
«Мы надеемся, что мы способны этот риск абсолютно минимизировать благодаря тому тесному контакту и диалогу, который осуществляется между военными двух стран», — цитирует Пескова РИА Новости.
Россия также «решительно отвергает» данные из доклада комиссии ООН по Сирии, которая пришла к выводу, что российская авиация неизбирательно бомбит Идлиб, нанося удары в том числе по мирному населению.
Эти выводы «были сделаны буквально через сутки-двое после того, как террористы в Идлибе начали свое наступление против сирийских войск, и очевидно, что ни одна комиссия не могла получить достоверную информацию о том, что происходит на земле», заявил Песков. Он добавил, что комиссия не является официальным органом ООН.
Во вторник президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с канцлером Германии Ангелой Меркель, для которой наступление армии Асада может обернуться новой многотысячной волной мигрантов. С субботы, 29 февраля, Турция открыла границу для беженцев, численность которых во временных лагерях превысила 3 миллиона человек.
В ходе телефонного разговора Путин и Меркель «выразили надежду на результативное проведение» российской турецкой встречи на высшем уровне 5 марта, сообщила пресс-служба Кремля.
Германия настаивает на участии Меркель в этих переговорах, а также присутствии президента Франции Эмманюэля Макрона. Но «такая встреча не согласовывалась», заявил во вторник Песков. Переговоры состоятся тет-а-тет, в формате Путин-Эрдоган, а впоследствии возможен трехсторонний саммит с участием президента Ирана Хасана Рухани.
В понедельник российский Центр примирения сторон в Сирии заявил, что более не гарантирует безопасность полетов турецкой авиации над Идлибом, фактически пригрозив сбивать самолеты в случае нарушения границ. Днем ранее Турция нанесла бомбовые удары по двум аэродромам близ Алеппо и сбила два Су-24, от которых Минобороны России спешно открестилось, подчеркнув, что уничтоженные бомбардировщики принадлежали сирийским ВВС.
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